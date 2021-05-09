ZTK kupa finalinin oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu (Göztepe'nin Stadı) kapasitesi kaç, ne kadar seyirci allınacak?

TFF'den yapılan açıklamaya göre; "Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır." denildi.

Peki Gürsel Aksel Stadyumu kapasitesi kaç?

Gürsel Aksel Stadyumu, tam adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 20.040 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyumdur.

Buna göre stadyuma toplamda yaklaşık 6 bin 680 seyirci alınacak.