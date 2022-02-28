Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

2 Mart Çarşamba akşamı 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

Önder Karaveli: Hem iyi oyun hem de galibiyet istiyoruz

Önder Karaveli: Hem iyi oyun hem de galibiyet istiyoruz

1 MART SALI

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan 

2 MART ÇARŞAMBA

17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 MART PERŞEMBE

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük