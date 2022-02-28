Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
2 Mart Çarşamba akşamı 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
1 MART SALI
20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 MART ÇARŞAMBA
17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
3 MART PERŞEMBE
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük