Ziraat Türkiye Kupası yarı final Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu sezon çıktığı iki Süper Lig maçını da aynı skorla kazanan Beşiktaş bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini yenerek adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Rakip Başakşehir ise geçtiğimiz sezon oynadığı futbolun ardından bu sene aldığı sonuçlar ve saha içi performans ile hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Son Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 18. sıraya gerileyen Başakşehir lige havlu atarken elinde kalan tek şey olan Türkiye Kupası için Beşiktaş karşısında zoru başarıp adını finale yazdırmanın hesaplarını yapacak.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, Başakşehir ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 20:45'te başlayacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele A SPOR ekranından naklen yayınlanacak.