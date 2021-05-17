Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

Antalyaspor Beşiktaş kupa finalini yönetecek hakem ve yardımcıları ilan edildi.

FUTBOL 17.05.2021 - 14:35 17.05.2021 - 14:37 Kartal Bakışı
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

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