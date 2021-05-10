Yüz yüze sınavlar ne zaman olacak? (Ortaokul - Lise) Sınavlar iptal olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak yüz yüze sınavları 17 Mayıs sonrası tarihe ertelemişti. Hem ortaokullar hem de liseler için geçerli olan bu tarihten sonra, gerçekleştirilmesi planlanan yazılı sınavların akıbeti henüz bilinmiyor.

Öğrenciler ve velileri pandemi şartları altında yüz yüze sınavların tehlike arz ettiğini ve iptal edilmesi gerektiğini sosyal medya mecralarında dile getiriyor. MEB son dakika haberlerine odaklanmış olan bu kitle yüz yüze sınavların olmamasından yana, ancak eğitimcilerin bir kısmı sınavların öneminden bahsederek bir şekilde en az bir sınavın yapılmasından yanalar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta en az 1 sınav yapmaktan yana olduklarını söylemişti.

Yüz Yüze Sınavlar Ne Zaman Olacak? (Ortaokul - Lise)

Tam kapanma sonrasında yani 17 Mayıs sonrasında sınavların planlanıp yapılacağı MEB tarafından açıklanmıştı. Okullar bu konuda hazırlıklarını yaptılar ve eğer aksi bir sınav iptal kararı çıkmazsa, sınav tarihleri öğrencilere duyurulacak.

Peki 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

MEB kulislerinden yansıyan haberlere göre; Bakan Ziya Selçuk, sınavların iptal edilmesi halinde ne sonuçlar doğurabileceğine dair bir çalışma yapılmasını ve tüm yönleriyle araştırılıp rapor edilmesini istemiş. Tüm sınavların iptal edilmesi halinde, ileriye dönük hukuki boyutta ortaya çıkacak tablo ile ilgili bir çalışma talep etmiş.

Sonuç itibariyle sınavların olması yada olmaması konusunda net bir karar, içinde bulunulan şartlar gereği alınamıyor. Bu kapsamda en önemli kriter tam kapanma sonrasında ortaya çıkacak vaka sayıları olacak. Bu pencereden bakıldığında da sınavların iptali daha yüksek bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor.