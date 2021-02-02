Yusuf Şimşek'ten Beşiktaş itirafı

İşte Şimşek'in yaptığı açıklamalar:

"Sergen Yalçın Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı"

-Sergen Yalçın'ın teknik adamlığını nasıl buluyorsunuz peki?

Bence Sergen Hoca başarılı. Gittiği her takımda iyi işler yapıyor. Sezon başında herkesin çok kötü takım dediği Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. "Transfer yok falan" dediler. Adam yine de başarılı. İlk yarıyı lider bitirdi.

"Ghezzal'ın çalımları hoşuma gidiyor"

-Sizin gibi dar alanda çalım atabilen oyuncuya rastladınız mı? Veya şu anda çalımlarını beğendiniz biri var mı?

Vardır mutlaka ama şu an aklıma gelmiyor. Beşiktaş'ta bu sezon oynayan Rachid Ghezzal'ın çalımları hoşuma gidiyor.

"Beşiktaş'taki şampiyonluk daha keyifliydi"

-Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ender futbolculardansınız. İki kulüp arasında ne gibi farklar vardı?

İkisi de çok büyük kulüp. Fenerbahçe'deyken 22 yaşındaydım. Açıkçası genç yaşta kavrayamadım nerede oynadığımı. Ama Beşiktaş'ta 32 yaşında şampiyonluk yaşadım. O şampiyonluğun tadına daha çok vardım. Çünkü duygusal değil, mantıkla olaylara bakıyordum. O yüzden Beşiktaş'taki şampiyonluktan Fenerbahçe'ye göre daha çok keyif aldım.

"Beşiktaş'ta oynamak isterdim"

-Şu anda futbolcu olsan 3 büyük takımdan hangisinde oynamak isterdiniz?

Beşiktaş'ta. Çok tempolu oynuyorlar. Sürekli dikine oynuyorlar. Yani Beşiktaş'ın futbolundan inanılmaz keyif alıyorum.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta çalışma hayaliniz var mı?

-Gelecek için hedefleriniz nedir? Günün birinde Fenerbahçe veya Beşiktaş'ta çalışma hayaliniz var mı?

Hedefim tabiki büyük. Fakat ilk önce bir başarıyı yakalamam lazım. Ben antrenörlükte ilk zamanlar çok iyi bir çıkış yakaladım. Sonra yaptığım yanlış seçimlerden dolayı düşüşe geçtim. Şükür ki geçen sene Balıkesir'de iyi bir dönem geçirdim. İnşallah yakın zamanda Süper Lig'de de çalışma fırsatı bulurum.

Kaynak: Ajansspor