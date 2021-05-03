Yönetim Sergen Yalçın için yol haritasını belirledi

Şampiyonluk yolunda son viraja giren Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek Sergen Yalçın'ın durumu ile ilgili yönetim yol haritasını belirledi.

GÜNDEM 03.05.2021 - 11:50 03.05.2021 - 11:50 Kartal Bakışı
Yönetim Sergen Yalçın için yol haritasını belirledi

Beşiktaş’ta Hatayspor engelinin aşılmasıyla birlikte şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Kalan maçlarda formunu sürdürerek ipi önde göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda, merak edilen konuların başında ise Sergen Yalçın'ın durumu geliyor.

Futbol otoritelerince bu sezonki başarının mimarı olarak gösterilen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi ne olacak? Bu sorunun yanıtı için siyah-beyazlı yönetim yol haritasını belirledi.

GÖRÜŞME FİNAL SONRASI

Sergen Yalçın ile devam edilmesini camia kadar yönetim de istiyor. Beşiktaş kurmaylarının aklında, en az iki artı bir yıllık yeni sözleşme sunulması var.

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

Fakat yönetim kesin kararı Yalçın'a bırakacak. İlk sözleşmeni imzalandığı Ocak 2020'de tecrübeli teknik adam, 3 yıllık kontrat önerisine rağmen anlaşmanın 1.5 senelik olmasını istemişti. Bu nedenle yöneticiler, Yalçın'ın vereceği kesin karara uyacak. Bu görüşmenin tarihi olarak ise Türkiye Kupası finali sonrası düşünülüyor. (SÖZCÜ)

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Sözleşme
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