Yine bir 8 Mayıs akşamı tarih tekerrür mü edecek?

2015-2016 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Siyah-Beyazlılar, o sezonun 32. haftasında, 8 Mayıs 2016 tarihinde Galatasaray deplasmanına konuk olmuştu. Kara Kartal, Mario Gomez'in, 76. dakikada attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Derbi zaferi sonrasında Siyah-Beyazlılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikili averaj olarak gerisinde olsa da bitime 2 hafta kala puan farkını 6'ya çıkarmıştı. Nitekim Beşiktaş, o sezonu da şampiyon olarak tamamladı. Aradan 5 yıl geçti, senaryo ise yine aynı! Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 5 yıl sonra yine bir 8 Mayıs'ta, Galatasaray deplasmanına çıkacak, parola yine şampiyonluk...

'Amansız mücadele...'

2016'daki zaferin mimarlarından Atiba Hutchinson, zorlu karşılaşma öncesinde, arkadaşlarına söz konusu mücadeleyi hatırlatırken, bir diğer yandan da son Hatay karşılaşmasında 4 gol birden atan Cyle Larin'i motive ediyor. Atiba, Larin ile yaptığı görüşmede takım arkadaşına, "Zamanında Gomez yaptı, sen de yaparsın. Şampiyonluk yolundaki son sert virajı kayıpsız geçelim. Şampiyonluk için verdiğimiz amansız mücadele ve savaşı kupa ile taçlandıralım" ifadelerini kullandı.

30 yıl sonra...

Siyah-Beyazlılar, 1985-1986 sezonun son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda devirip, rakibinin sahasında şampiyonluğa ulaşmıştı. Kara Kartal, 1990-1991 sezonunun 29. haftasında da Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek, rakibinin sahasında şampiyonluk turu atmıştı. Beşiktaş, 30 yıl sonra benzer bir durum ile karşı karşıya... Siyah-Beyazlılar, yarın Galatasaray'ı deplasmanda devirir, Fenerbahçe de puan kaybı yaşarsa 30 yıl sonra bir diğer ezeli rakibinin sahasında şampiyonluğunu ilan etmeyi başarmış olacak. (FANATİK)