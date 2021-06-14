Yılmaz Vural: Sergen Yalçın çok daha güzel başarılara imza atacak

TV100'e bağlanan Yılmaz Vural şu açıklamaları yaptı:

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA KALACAK"

Sergen Yalçın ile Çeşme'de görüşüyoruz. Beşiktaş'ta kalacak. Sanki bu iş para yüzünden uzuyormuş gibi konuşuluyor. Ben Sergen'in yıpranmasından korkuyorum. Hiç öyle söylenildiği gibi Sergen Yalçın'ın kırgınlığı da yok. Ben hatta Sergen Yalçın'ın öyle 1 değil, uzun süreli sözleşmesi olmasını da isterim."

"ÇOK DAHA GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAKTIR"

Sergen Yalçın'ın yaşı genç. Bizler artık mesleğin son bölümüne geldik. Ben 68 yaşındayım. Sergen bizlerden çok genç. Düşmeye aday takımlarda zor şartlarda görev yaptı ve Anadolu takımlarında çalışmak gerçekten zordur. Çok daha güzel başarılara imza atacaktır." (FUTBOL ARENA)