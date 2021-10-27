Yeni MHK Başkanı ve üyeler belli oldu! Ferhat Gündoğdu kimdir?

TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?

"Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği (TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu." (NTV SPOR)