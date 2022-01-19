Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün saat 17.00’de başlayan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 17.00’ye ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Gaziantep’te elverişsiz hava ve saha koşullarının sürmesi nedeniyle mücadelenin bir kez daha ertelendiği ve daha sonra ilan edilecek bir tarihte kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Bu müsabakanın ertelenmesiyle 21 Ocak Cuma günü saat 20.00’de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının da 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’a alındığı ifade edildi.