Yazın DYK olacak mı? DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim yılı içerisinde hafta içi ders saatleri dışında veya hafta sonlarında öğrencilere yönelik DYK yani destekleme ve yetiştirme kursları açılıyor.

Öğrencinin talebine göre derslerden, ücretsiz olarak gerçekleşen DYK, yaz dönemlerinde de yine ihtiyaca binaen açılabiliyor. Peki 2021 Eğitim yılı itibariyle DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) yaz döneminde açılacak mı? DYK yaz kursları ne zaman başlayak ve ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar...

MEB tarafından İl MEM'lere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere yaz döneminde DYK açılabilecek.

2021 DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) Hangi Tarihlerde Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen resmi yazıya göre 5 Temmuz 2021 itibariyle okullarda başlayacak olan yaz destekleme ve yetiştirme kursları 27 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edebilecek.

Kurslarda, öğrencilerin ve dersliklerdeki oturma planı, sosyal mesafeye göre hazırlanacak, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da buna göre belirlenecek.

DYK Başvurusu Nasıl Yapılır?

Örgün eğitim öğrencilerine okuldan verilen EBA şifresi ile, e-kurs modülü üzerinden tercih ve başvuru işlemleri tamamlanabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine başvurmalıdır. Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine, sınıf düzeyleri ya da diplomalarıyla başvuru yaparak kurs şifresi temin edebilir.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Kimler Katılabilir?

* Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

* Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar

* Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

* Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

* İmam Hatip orta okulu öğrencileri

* Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

* Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri