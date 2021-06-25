Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB açıkladı... Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor sualinin merakla beklenen yanıtı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim sezonunda ilk ders gününün tarihi açıklandı.

Yaz tatili için planlar yapanların özellikle merak ettiği yaz tatili ne zaman sona erecek veya okullar ne zaman açılacak sorularına dair gözler MEB'deydi. Geçen yıl telafi eğitimi nedeniyle Ağustos'ta okulları açan MEB bu sefer Eylül ayını işaret etti.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2021-2022 eğitim-öğretim sezonu 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönem için tarih ise 7 Şubat 2022 olarak duyuruldu. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.