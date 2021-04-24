Yasak Elma dizisinden ayrılan isim belli oldu! Yasak Elma'dan Kim Ayrıldı?

Yasak Elma son bölümde 1 ölü 1 yaralı haberi dikkat çekiyordu. Dizi hikayesinde ölerek veda eden isim belli oldu. Fox Tv'nin çok izlenen dizisi Yasak Elma'da yine bomba gibi bir bölüm dizi severleri bekliyor.

Yasak Elma dizisi izyenlerini sürpriz ayrılıklara alıştırdı. Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç'ı dizi hikayesinden çıktı. Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalan gibi yeni oyuncular hikayeye dahil oldu.

Yıldız, Şahika ve Ender'in meydana getirdiği mizah ile eğlenen dizi severler bir yandan da dönen entrikalarla şoke oluyor.

Dizinin ana karakterlerinden Şevval Sam'ın ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yasak Elma'da Ender'in ayrılığı sonrasında dizi hikayesinin nasıl bir yön alacağı merak ediliyordu. Yıldız, Şahika ve Ender'siz bir Yasak Elma'nın olamayacağını, izlenmeyeceğini düşünen dizi severler müthiş derecede yanılabilir.

Yasak Elma Dizisinden Ayrılan İsim Belli Oldu

Entrika ve mizahın iç içe geçtiği Yasak Elma dizisinde Cansu eline silahı alarak Hasan Ali Bey'in konağındaki partiyi basacak. Yıldız'ı öldürmek isteyen Cansu'nun planı beklenmeyen ölümlere neden olacak.

Yasak Elma'ya girmesiyle kötü bir karakteri, dizi severlerin sevmediği karakteri Cansu'yu oynayan Nilperi Şahinkaya diziye veda ediyor. Cansu yine yapacağını yaparak diziye veda ediyor.