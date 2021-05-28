Yamaç İnanın Çoçuklar Güzel Günler Göreceğiz şiiri ile Çukur'lulara umut aşılıyor! Şiir kime ait, sözleri neler?
Çukur'da finalden bir önceki bölümün fragmanında Yamaç, inanın çoçuklar güzel günler göreceğiz şiiri ile Çukurlulara umut aşılıyor. İşte Yamaç'ın okuduğu Çocuklar İnanın şiiri...
Çukur'da finale iki bölüm kaldı. Sonda önceki bölümün fragmanı yayınlandı. Şahram kozuyla Çukur'u yeniden ele geçiren ve bir açık hava hapishanesine çeviren Amca Cumali Koçovalı'ya Yamaç'ın sürprizi var. Yamaç, Çocuklar İnanın şiiri ile Çukur ahalisine umut aşılıyor.
Peki Yamaç'ın okuduğu Çocuklar İnanın İnanın Çocuklar, Güzel günler göreceğiz, güneşli günler... şiiri kime ait, bütün sözleri neler?
İşte inanın çoçuklar güzel günler göreceğiz şiiri sözleri...
Çocuklar İnanın Şiiri Kime Ait?
Edip Akbayram'ın da şarkı olarak bestelediği bu şiir ünlü şari Nazım Hikmet'e aittir.
İşte Nazım Hikmet'in en ünlü şiirlerinden biri olan güzel günler göreceğiz şiirinin sözleri.
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Motorları maviliklere süreceğiz
Çocuklar inanın inanın çocuklar
Güzel günler göreceğiz güneşli günler
Hani şimdi bize
Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,
Yalnız cumaları,yalnız pazarları
Hani şimdi biz
Bir peri masalı dinler gibi seyrederiz
Işıklı caddelerde mağazaları,
Hani bunlar
77 katlı yekpare camdan mağazalardır.
Hani şimdi biz haykırırız
Cevap:
Açılır kara kaplı kitap:Zindan
Kayış kapar kolumuzu
Kırılan kemik, kan
Hani şimdi bizim soframıza
Haftada bir et gelir
Ve
Çocuklarımız işten eve
Sapsarı iskelet gelir
Hani şimdi biz
İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar
Işıklı maviliklere süreceğiz
NAZIM HİKMET RAN
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