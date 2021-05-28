Yamaç İnanın Çoçuklar Güzel Günler Göreceğiz şiiri ile Çukur'lulara umut aşılıyor! Şiir kime ait, sözleri neler?

Çukur'da finale iki bölüm kaldı. Sonda önceki bölümün fragmanı yayınlandı. Şahram kozuyla Çukur'u yeniden ele geçiren ve bir açık hava hapishanesine çeviren Amca Cumali Koçovalı'ya Yamaç'ın sürprizi var. Yamaç, Çocuklar İnanın şiiri ile Çukur ahalisine umut aşılıyor.

Peki Yamaç'ın okuduğu Çocuklar İnanın İnanın Çocuklar, Güzel günler göreceğiz, güneşli günler... şiiri kime ait, bütün sözleri neler?

İşte inanın çoçuklar güzel günler göreceğiz şiiri sözleri...

Çocuklar İnanın Şiiri Kime Ait?

Edip Akbayram'ın da şarkı olarak bestelediği bu şiir ünlü şari Nazım Hikmet'e aittir.

İşte Nazım Hikmet'in en ünlü şiirlerinden biri olan güzel günler göreceğiz şiirinin sözleri.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

Güzel günler göreceğiz çocuklar

Motorları maviliklere süreceğiz

Çocuklar inanın inanın çocuklar

Güzel günler göreceğiz güneşli günler

Hani şimdi bize

Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,

Yalnız cumaları,yalnız pazarları

Hani şimdi biz

Bir peri masalı dinler gibi seyrederiz

Işıklı caddelerde mağazaları,

Hani bunlar

77 katlı yekpare camdan mağazalardır.

Hani şimdi biz haykırırız

Cevap:

Açılır kara kaplı kitap:Zindan

Kayış kapar kolumuzu

Kırılan kemik, kan

Hani şimdi bizim soframıza

Haftada bir et gelir

Ve

Çocuklarımız işten eve

Sapsarı iskelet gelir

Hani şimdi biz

İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar

Güneşli günler göreceğiz

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar

Işıklı maviliklere süreceğiz

NAZIM HİKMET RAN