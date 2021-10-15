Yalçın'dan takıma ciddi uyarı!

Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir deplasmanında cezası yüzünden kulübedeki yerini alamayacak.

Kartal’ın Demir Grup Sivasspor’la oynadığı müsabakada sahaya girerek oyundaki topa vurduğu için direkt kırmızı kart gören Yalçın, PFDK’nın verdiği 1 maç ceza nedeniyle bugün karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Sergen Yalçın’ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcısı Murat Şahin sahaya çıkacak.

Oyunculara özel uyarı

Medipol Başakşehir maçıyla Süper Lig’de 9. haftanın başlangıcını yapacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oyun disiplini konusunda oyuncularına özel uyarılarda bulundu.

Hafta arası gerçekleşen taktik çalışmalarda bu durum üzerinde mesai harcayan deneyimli teknik adam özellikle öne geçilen maçlarda zaman zaman yaşanan sıkıntıların altını çizdi.

Oyun disiplinine dikkat

Adana Demirspor ve Altay maçlarında olduğu gibi skor avantajının elde edildiği maçlarda kalan dakikalarda yapılacak hataların telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlara neden olabileceğini aktaran Sergen Yalçın, bu nedenle bugünkü müsabakanın her bir dakikasında oyun disiplinine dikkat edilmesini istedi.

Antalyaspor maçını hatırlattı

Sezon başından beri kim olursa olsun oyuna sonradan giren isimlerin yaptığı katkının yeterli olmadığını düşünen siyah-beyazlı teknik adamın, milli arada bu durum üzerinde de çok çalıştığı öğrenildi.

Takımdaki bazı oyuncularda erken bulunan gollerden sonra psikolojik bir rahatlama tespit eden ve bunun çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünerek disiplin konusunda tüm takımın dikkatini çeken Sergen Yalçın, Antalyaspor maçındaki geri dönüşü hatırlattı. Siyah-beyazlı teknik adam, Başakşehir’i yenerek zorlu maratona iyi bir başlangıç yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Belözoğlu'nun ilk maçı

Süper Lig’de 6 puanla 15. sırada bulunan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Aykut Kocaman’ın yerine göreve getirilen Belözoğlu 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Kritik müsabakanın hazırlıklanı dün yaptığı son antrenmanla tamamlayan turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Ömer Ali Şahiner dışında eksik bulunmuyor.

Son 3 karşılaşmada aynı skor

Beşiktaş ile M.Başakşehir, ligde 27. kez karşılaşacak. Taraflar 26 maçta 7’şer galibiyete imza atarken, 12 karşılaşma ise berabere bitti. Kartal geçen sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 3 maçı da 3-2’lik skorlarla kazanmayı başardı.

(MİLLİYET)