Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın'ın yaptığı konuşma şu şekilde;

Kendinize yakıştırıyor musunuz?

Usta çalıştırıcının sinirli bir şekilde içeriye girdikten sonra “Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Bu kadar ruhsuz oynamayı kabul edebiliyor musunuz? Geçen yılın iki kupalı takımı bu mu?” diyerek çıkıştığı bildirildi.

Birtakım şeyleri gözden geçireceğiz

Bu sırada futbolcuların ağzını bıçak açmazken, deneyimli hocanın “İstanbul’a dönüşte birtakım şeyleri gözden geçireceğiz. Anlaşılan bu türlü gitmeyecek” kelamlarıyla gözdağı verdiği de kaydedildi.

Bası isimlere kesik

Gelen haberlere nazaran Yalçın’ın kimi oyunculara kesik atarak eleştirdiği ruhsuz futbolun cezasını keseceği belirtildi.

Sorumluluğu almıyorum

Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın, "Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Aldığımız sonuçlardan ve oynadığımız oyundan dolayı. Burada sorumluluğu alması gereken benim. Ama bugünkü maçın sorumluluğunu ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum" demişti. (Mynet.com)