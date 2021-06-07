Yabancı sayısı ve limitler tekrar değerlendirilecek

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı sayısı ve harcama limitleri konusunda görüştüklerini, yabancı kuralının ertelenmesini, harcama limitlerinde hoşgörüye ihtiyaçları olduklarını bildirdi. Ahmet Nur Çebi, Haziran 10'undan önce konuların netleşeceğini söyledi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:

1 yıl önceki yabancı kısıtlaması. 11 yabancı çıkma yerine 8 yabancı futbolcuyla ancak çıkabilirsiniz gibi maddemiz vardı. Biz bu maddeyi alırken uzun zaman düşündük. 2019/20 sezonunda Türkiye Ligleri'nde oynayan takımları yabancı sayısı 7.12'ydi. Biz bunu yönetim kurulunda çalışırken tekrar değerlendirme yaptık. 8 futbolcu oynayabilir diye karar aldık. Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı sayısını 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz.

Bir önemli konu daha var. Hiç borcu olmayan, bilançosu düzgün olan kulüplerimizin sağladıkları sponsorluk gelirleri, futbolcu satışından sağlanan gelirler ve reklam gelirleri, mülk satışından olan gelirlerini 3'te 1'ini kulanabiliyorlardı. Bilanço temiz ise tamamını, bilançosunda gri renkler olursa belki 2/3, bilanço çok kötüyse eskide olduğu 1/3 şeklinde bir para kullanımı konusunda görüşler var. Bunları da değerlendireceğiz. Transfer sezonu başlamadan önce bütün kulüplerimizin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz.