Yabancı dil tazminatı 2021 ne kadar?

Kamu personelleri yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından aldıkları puan ve yabancı dil bilgilerini görevleri sırasında kullanma durumlarına göre tespit edilen gösterge rakamlarının, aylık katsayı ile çarpımından ortaya çıkan miktarda yabancı dil tazminatı alıyorlar.

Yabancı dil tazminarı memurlara mevzuatta açıklanan başarı düzeylerine göre belirtilen oranlarda maaşlarının içinde ödenir.

YDS ile Alınan Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar Artış Gösterdi?

2021 Ocak zammıyla birlikte yabancı dil tazminat tutarı da arttı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren söz konusu bordro kalemine 3-13 TL aralığında artış uygulandı.

Yabancı Dil Tazminatı Kimlere Ödeniyor?

Maaşlarını 657 sayılı DMK, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan kamu personellerinden YDS'den en az 70 puan alanlar tazminat almaya hak kazanıyor.

YDS Puanına Göre Yabancı Dil Tazminatı Alma Düzeyleri

YDS'den 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,

80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,

60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,

50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde değerlendiriliyor.

A, B ve C seviyelerinde başarı elde edenler yabancı dil tazminatı hak ediyor.

Hangi Dillere Yabancı Dil Tazminatı Ödeniyor?

Personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.

Yabancı Dil Tazminatı Göstergeleri

2021 Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar?

Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Memurlara;

YDS 96-100 Olanlar 197 TL

YDS 95-90 Olanlar 147 TL

YDS 89-80 Olanlar 98 TL

YDS 79-70 Olanlar 49 TL

Diğer Memurlara;

YDS 90-100 Olanlar 124 TL

YDS 89-80 Olanlar 82 TL

YDS 79-70 Olanlar 40 TL