Welinton: Pozisyon hataları yaptık

Beşiktaş 'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sebastian Coates'in attığı iki kafa golünü değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Duran toplar hayati önem kazandı bu maçta. İki golde de takım olarak pozisyon hatası yaptık. Aslında bunlara çalışmıştık ama dediğim gibi hatalar yaptık ve golü yedik. Maalesef bugün kazanamadık, üzgünüz" dedi. (FANATİK)