Welinton: Pozisyon hataları yaptık

Beşiktaş'ın stoperi Welinton, Sporting Lizbon mağlubiyetini değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, " İki golde de takım olarak pozisyon hatası yaptık" ifadelerini kullandı.

FUTBOL 19.10.2021 - 22:16 19.10.2021 - 22:19 Kartal Bakışı
Welinton: Pozisyon hataları yaptık

Beşiktaş 'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Beşiktaş, Sporting'e mağlup oldu; Beşiktaş 1-4 Sporting Lisbon

Beşiktaş, Sporting'e mağlup oldu; Beşiktaş 1-4 Sporting Lisbon

Sebastian Coates'in attığı iki kafa golünü değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Duran toplar hayati önem kazandı bu maçta. İki golde de takım olarak pozisyon hatası yaptık. Aslında bunlara çalışmıştık ama dediğim gibi hatalar yaptık ve golü yedik. Maalesef bugün kazanamadık, üzgünüz" dedi. (FANATİK)

#Welinton #Beşiktaş #Sporting
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