Welinton Kayserispor maçında yok
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
FUTBOL 20.04.2021 - 20:37 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça kart sınırında çıkan Brezilyalı stoper, 49. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
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