Welinton Kayserispor maçında yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

FUTBOL 20.04.2021 - 20:37 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Welinton Kayserispor maçında yok
Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça kart sınırında çıkan Brezilyalı stoper, 49. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

#Beşiktaş #Sivasspor #Welinton
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