Vodafone Park'ta şok! Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor

Süper Lig'in 6. haftasında lider ve son şampiyon Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

FUTBOL 21.09.2021 - 21:54 21.09.2021 - 22:03 Kartal Bakışı
Vodafone Park'ta şok! Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

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Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Montero, 43. dakikada Josef De Souza ve 52. dakikada Rıdvan Yılmaz atarken Adana Demirspor'un sayılarını 60. dakikada frikikten Vargas, 79. dakikada Mario Balotelli ve 908+6'da Assombalonga kaydetti.

#Beşiktaş #Adana Demirspor
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