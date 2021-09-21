Vodafone Park'ta şok! Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor
Süper Lig'in 6. haftasında lider ve son şampiyon Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.
FUTBOL 21.09.2021 - 21:54 21.09.2021 - 22:03 Kartal Bakışı
Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Montero, 43. dakikada Josef De Souza ve 52. dakikada Rıdvan Yılmaz atarken Adana Demirspor'un sayılarını 60. dakikada frikikten Vargas, 79. dakikada Mario Balotelli ve 908+6'da Assombalonga kaydetti.
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