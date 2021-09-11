Vodafone Park'ta Pjanic galası

Transfer döneminin son gününde gelen ve tüm Avrupa’da yankı uyandıran Miralem Pjanic, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına bugün Vodafone Park’ta çıkıyor. Bosna Hersek Milli Takımı’ndan döner dönmez ayağının tozuyla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Pjanic, teknik direktör Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yaptı.

Yıldız oyuncuyla ilk kez yüz yüze görüşme fırsatı bulan siyah-beyazlı çalıştırıcı, ilk olarak Beşiktaş kariyerinde başarılar diledi. Milli takımdan döndüğü için oyuncunun son durumunu da konuşan deneyimli teknik direktörün, hazır olması halinde Yeni Malatya maçında oynatmayı istediğini söylediği vurgulandı.

Yüz yüze toplantı

Pjanic’i ilk 11’de görevlendirerek oyunun iki yönünde de kullanmak isteyen Sergen Yalçın, hem Beşiktaş’ın genel taktik anlayışından hem de Yeni Malatya maçındaki kurgudan bahsetti.

Beşiktaş’a gelmeden önce ünlü yıldızla telefonla görüşen Yalçın’ın yüz yüze toplantıda daha detaylı bir konuşma yaptığı aktarıldı. Başarılı antrenörün, bilhassa bugünkü mücadelede skor avantajının sağlanması halinde Pjanic’i Borussia Dortmund maçını da düşünerek çok fazla yormak istemediği belirtildi. (MİLLİYET)