Vodafone Park'ta 8 maç sonra...

Üst üste iki maçtan puansız ayrılan siyah beyazlılar ile ikinci sıradaki Galatasaray'ın 81 puanı var.

İkili averajda ezeli rakibiyle eşit olan Sergen Yalçın'ın ekibinin, genel averajda 2 gol üstünlüğü bulunuyor.

Eğer burada da eşitlik olursa, atılan golün fazlalığına bakılacak.

Şu ana kadar Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 kez fileleri havalandırdı.

Şampiyonluk düğümü Cumartesi günü çözülecek.

Beşiktaş, Göztepe'yi yener; Galatasaray ise Helenex Yeni Malatya'ya puan verirse siyah beyazlılar ipi önde göğüsleyecek.

Beşiktaş berabere kalır, Galatasaray kaybederse de yine Sergen Yalçın'ın ekibi şampiyon olacak.

İki takım, son hafta kazanırsa siyah beyazlı ekibin mutlu sona ulaşma şansı biraz daha fazla.

Beşiktaş'ın tek farklı galibiyeti durumunda, Galatasaray'ın şampiyon olması için Helenex Yeni Malatyaspor'u en az 4 farklı yenmesi gerekecek.

İki takım haftayı birer puanla kapatırsa Sergen Yalçın ve öğrencileri, şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray kaybeder, üçüncü sıradaki Fenerbahçe Kayseri'de kazanırsa sarı lacivertliler şampiyon olacak.

Siyah beyazlılar, ligde 8 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.

Vodafone Park'taki son yenilgisini ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'dan alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Cezayirli futbolcu, oynadığı son 5 maçta 4'üncü kez ağları havalandırdı.

(TRT SPOR)