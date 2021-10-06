Vodafone Park zemini için güzel haber

Eleştirilere maruz kalan Vodafone Park stadyumunun zemini için Beşiktaş'a güzel haber geldi.

FUTBOL 06.10.2021 - 12:39 06.10.2021 - 12:41
Vodafone Park zemini için güzel haber

Sezonun ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı.

Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip

Rıza Çalımbay: Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip

19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi. (SABAH)

#Beşiktaş #vodafone park
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