Vodafone Park zemini için güzel haber
Eleştirilere maruz kalan Vodafone Park stadyumunun zemini için Beşiktaş'a güzel haber geldi.
FUTBOL 06.10.2021 - 12:39 06.10.2021 - 12:41
Sezonun ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı.
Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.
19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi. (SABAH)
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