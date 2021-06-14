Vodafone Park için uzun süredir alınamayan belge alındı
Beşiktaş Kulübü, maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın iskan belgesini aldı.
GÜNDEM 14.06.2021 - 16:47 14.06.2021 - 16:54 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ın uzun süredir alınamayan iskan belgesinin, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çalışmaları neticesinde Beşiktaş Belediyesinden alındığı belirtildi.
Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Berkan Gocay ve Umut Şenol'un, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret ettiği, Akpolat'ın hayırlı olması temennisinde bulunarak Vodafone Park'ın iskan belgesini Çebi'ye takdim ettiği aktarıldı.
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