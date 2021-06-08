Vincent Aboubakar'ı resmen duyurdular! Talisca'nın yanına gitti

Al Nassr Kulübü, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

GÜNDEM 08.06.2021 - 22:23 08.06.2021 - 22:26 Kartal Bakışı
Vincent Aboubakar'ı resmen duyurdular! Talisca'nın yanına gitti
Flaş Beşiktaş transfer haberi! Valentin Rosier transferi tamamlanmak üzere!

Flaş Beşiktaş transfer haberi! Valentin Rosier transferi tamamlanmak üzere!

Al Nassr Kulübü, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşım ile, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta şampiyon olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'taki ikinci döneminde 29 resmi maça çıkan Kamerunlu golcü, 16 kez fileleri sarsmış ve takım arkadaşlarına 5 asist yapmıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte her iki dönem toplamında 67 maçta 35 gol attı ve 9 asist yaptı.

Suudi basını geçtiğimiz günlerde Al Nassr’ın Aboubakar'a cazip bir teklifle gittiğini duyurmuştu. Son olarak eski Beşiktaşlı Anderson Talisca’yı renklerine bağlayan Al Nassr’da Kraliyet ailesinden Prens Halid bin Fahd’ın kulübün 65 milyon Euro tutarındaki borcunu kapattığı ve transfer için kolları sıvadığı da kaydedildi. Talisca transferine sponsor olan Prens Fahd’ın yeni hedefinin Aboubakar olduğu iddia edilmişti.

#Al Nassr #Aboubakar
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