Vincent Aboubakar'dan güzel haber

Ankaragücü ile oynanan maçta son dakikada 3 puanı kaçıran Beşiktaş'ta takımdaki eksikler de can sıkıyor.

FUTBOL 17.04.2021 - 15:55 22.04.2021 - 18:06 Kartal Bakışı
Vincent Aboubakar'dan güzel haber

Süper Lig’de Ankaragücü beraberliğine rağmen zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar’ın takımla birlikte çalışmalara başladığı ve ağrısı olmazsa Sivasspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Ankaragücü karşısında son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, hafta içinde karşı karşıya geleceği Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takımdan sakat döndükten sonra Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyemeyen Aboubakar da, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. (SÖZCÜ)

#Beşiktaş #Ankaragücü
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