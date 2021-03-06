Vincent Aboubakar zirveye yerleşti

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta iki gol birden atan Vincent Aboubakar böylece bu sezon Süper Lig'de 15. golünü attı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 4 kez de asist yaptı ve toplamda 19 gol katkısına ulaştı. Aboubakar bu alanda Hataysporlu Boupe

FUTBOL 06.03.2021 - 21:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Vincent Aboubakar zirveye yerleşti

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk iki golü atan Vincent Aboubakar böylece bu sezon Süper Lig'de 15. golünü attı. Kamerunlu oyuncu bu sezon 4 kez de asist yaptı ve toplamda 19 gol katkısına ulaştı. Aboubakar bu alanda Hataysporlu Boupendza'yı geçti ve ligin en etkili oyuncu oldu

Aaron Boupendza bu sezon 18 gol atarken arkadaşlarına gol pası veremedi. Aboubakar ise 15 gol - 4 asist ile 19 gol katkısına ulaştı

İşte ligin gol katkısı yüksek oyuncuları

Aboubakar 15 gol - 4 asist

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Boupendza 18 gol

Cyle Larin 13 gol - 4 asist

Max Gradel 8 gol - 8 asist

Mame Diouf 11 gol - 5 asist

(FANATİK)

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