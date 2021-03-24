Vincent Aboubakar yeniden doğdu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, bu sezon sergilediği performansla parmak ısırtıyor.
FUTBOL 24.03.2021 - 10:26 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Porto’da yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden transferine şüpheyle bakılan Vincent Aboubakar, bonservis bedeli ödenmeden geldiği Beşiktaş'ta adeta yeniden doğdu. Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen 29 yaşındaki Kamerunlu forvet, 25 lig maçının 24'ünde ilk onbirde oynayıp 15 gol – 5 asist üretti. OPTA verilerine göre Aboubakar, Beşiktaş formasını giydiği 2016-2017'deki performansını geride bıraktı.
Deneyimli forvetin bu sezon kupadaki 3 maçta da 1 golü bulunuyor. (FANATİK)
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