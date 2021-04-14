Vincent Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?
Sakatlığı devam eden Kamerunlu golü Vincent Aboubakar’ın tedavisi sürüyor. Cenk Tosun'un da sakatlanmasının ardından forvet bögesinde sıkıntıya giren Beşiktaş'ta tüm gözler Kamerunlu yıldızda...
FUTBOL 14.04.2021 - 14:08 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vincent Aboubakar'ın MKE Ankaragücü maçında oynama ihtimali düşük.
Tedavisi devam eden Kamerunlu oyuncu bugün yapılan antrenmana da katılmadı.
29 yaşındaki oyunucunun durumu yarın yapılacak son çalışma öncesi netlik kazanacak.
Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyemedi.
Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. (NTV)
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