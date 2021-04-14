Vincent Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vincent Aboubakar'ın MKE Ankaragücü maçında oynama ihtimali düşük.

Tedavisi devam eden Kamerunlu oyuncu bugün yapılan antrenmana da katılmadı.

29 yaşındaki oyunucunun durumu yarın yapılacak son çalışma öncesi netlik kazanacak.

Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyemedi.

Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. (NTV)