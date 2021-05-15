Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine Game Over göndermesi

Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ! #ŞampiyonSensin

Gündem 15.05.2021 - 23:38 15.05.2021 - 23:41

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