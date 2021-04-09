Vida'ya Portekiz'den talip var

Sezona beklentilerin altında başlayan ancak 13. haftadan sonra yükselen formuyla Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük pay sahibi isimlerden biri olan Domagoj Vida transferin gözdesi.

Porto'nun Hırvat stoper ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Portekiz ekibinin 38 yaşındaki savunmacısı Pepe ile bir sezon Beşiktaş'ta birlikte oynayan Vida'yı sezon sonunda renklerine bağlamak için Kara Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

Beşiktaş ise bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifi beklemeye geçti.

Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Vida için yönetim geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'dan 4 milyon Euro istemişti.

(FANATİK)