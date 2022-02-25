Radyaspor'dan Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu Uğur Avadan, temsilciliğini yaptığı Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Vida, Avrupa'dan bir takımla anlaşabilir ama...

Uğur Avadan, Beşiktaş'la sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Daha bir sonuca varılmadı ama her iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor. Vida'nın performansı da her geçen hafta yükseliyor. Sözleşmesi Mayıs 31'de bitiyor. Daha zamanımız var. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için Avrupa'da bir takımla anlaşma yapabilir ama Vida'nın önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'la yeni sözleşme koşullarının oluşmayacağına kanaat getirdiği vakit, başka opsiyonları düşünür" dedi.

Abdülkerim Bardakçı ile 4 büyük takım ilgileniyor

Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı'nın da temsiliğini yapan Avadan, "Abdülkerim'in Konyaspor'la olan sözleşmesini uzattık. Ama bu transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor. Sezon başında ilgi vardı, devre arasında da oldu. 4 büyük takım onunla ilgileniyor. 3 gol 3 asisti var. Defansta çok iyi olduğunu düşünüyorum ama hücum aksiyonları açısından da çok başarılı. Yani büyük takımların ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu..." şeklinde konuştu.

İki Fransız kulübü Abdülkerim'i sordu

Abdülkerim Bardakçı'nın A Milli Takım'ın ilk kampına çağrılacağını düşündüğünü ifade eden Avadan, "Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı arasında bir rekabet olacak. Devre arasında iki Fransız kulübü Abdülkerim'i sordu. Ama ben büyük takım olasılığının yurtdışına gitme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yeni kurallara göre yerli oyuncular daha değerli. Oynama olasılığının en yüksek olduğu takımı seçeceğiz." şeklinde konuştu. (AJANSSPOR)