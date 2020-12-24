Vida'nın golü Puskas'a aday olur

Portekiz basını Domagoj Vida'nın BB Erzurumspor maçında attığı golün 2021 Puskas Ödülü'ne aday olması gerektiğini belirtti.

FUTBOL 24.12.2020 - 10:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Vida'nın golü Puskas'a aday olur

Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan O Jogo “Beşiktaş BB Erzurumspor’u 4-0 yendi. Vida’nın golünün 2021 Puskas Ödülü’ne adaylardan biri olması gerekir” ifadelerine yer verdi, internet sitesinden de Domagoj Vida’nın golünü paylaştı. Hırvat basını da Vida’nın golünü manşetlerine taşıdı.

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Kaynak: Akşam

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