Vatandaşlar merak ediyor! Alman aşısı Biontech mi, Çin aşısı Sinovac mı?

Ülkemizde Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşların önüne iki seçenek getirilmiş durumda. Bir tarafta Alman patentli Biontech diğer tarafta Çin patentli Sinovac... Peki biontech mi yoksa sinovac mı? İşte detaylar...

Öncelikle doktorların, uzmanların ortak görüşünün Kovid-19 aşılarının insanları yoğun bakıma düşürmeme konusunda yüzde 100 etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Biontech mi, Sinovac mı?

Medyaya konuşan uzmanların tamamı aşılama sonrasında yoğun bakım oranının düştüğünü belirtiyor. Şu an Türkiye'de uygulanan “Sinovac” ve “Biontech” aşıları var.

Biontech aşısı mRNA aşısıdır. Bu mRNA aşılarında vücuttaki immün sistemini uyaracak protein molekülleri direkt olarak verilmiyor, yerine RNA'sı veriliyor.

Çin aşısı olan Biontech ise inaktif aşıdır. İnaktif aşılarda ise virüs yeterli miktarda üretiliyor. Sonra öldürülüyor, inaktif ediliyor ve kişiye uygulanıyor.

Uzmanların aktardığına göre, şu aşı daha iyi sonuç veriyor diye bir şey demek çok mümkün değil. Ancak yoğun bakımdan koruma oranı yüzde yüz olarak belirtiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla” açıklamasını yapmıştı.

Aşı konusunda başta aile hekiminiz olmak üzere doktorunuzdan kişisel durumunuza göre tavsiye almakta fayda var.

Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA’lar tıpkı kendi mRNA’larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C’de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C’de saklanabiliyor olmasıdır.

●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

İnaktif Aşılar

●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

●2-8°C’de saklanabilir.

●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

●Türkiye’de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği