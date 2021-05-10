Vatandaşlar bu listeyi arıyor! İşte Ülkemizde satılan İsrail malları listesi

İsrail devletinin Filistinlilere yönelik insanlık dışı zulmü devam ediyor. Müslüman olsun olmasın vizdanı olan herkesin tepki gösterdiği bu duruma karşı vatandaşlar boykot etmek için israil malları listesini arıyor.

İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını protesto etmek isteyen Müslüman alemi İsrail markalı ürünleri öğrenmek istiyor.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre 2021 İsrail malları tam listesi şu şekilde;

Giyim Sektörü: Timmy Hilfiger Nike Adidas Vakko Polo Ralph Lauren Parizyen Müjde Hugo Boss Calvin Klein Levi's Timberland Lumberjack Giorgio Armani Lee

Gıda Sektörü:

Danone Maggi Jacobs Banana McDonald's Burger King Knorr Calve Komili Becel Sırma Rama Sana First Sakız Falım Kraft Fritolay Milka Ruffles Doritos Lays Cheetos

İçecek Sektörü:

Coca Cola PEPSİ Yedigün Sprite Fanta Schweppes Damla Su Sırma Hayat Danone Cappy Meyve Su Sensun Akmina

Temizlik Sektörü:

Ace (Çamaşır Suyu) Air Wick Ajax Aldays Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon Carrefour Cıf Clear (Şampuan) Clit Bang Colgate Dettol Domestos (Çamaşır Suyu)

Dove Elidor (Şampuan) Fairy Finish Head & Shoulders Hacı Şakir Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby Loreal (Şampuan) Lux Max Factor Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B Orkıd (Özel) Palmolive Pantene (Şampuan)

Prıma (Bebek Bezi) Rejoıce (Şampuan) Prima Protex Rejoice Rexona (Şampuan) Rinso (Çamaşır Tozu) Sensodyne Signal (Diş Macunu) Unilever Viecnetta Vileda Vanish Vaseline Veet Vim Yumoş

Teknoloji Sektörü:

IBM Intel Dell Nokia Icq IPhone Windows