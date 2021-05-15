VAR hakemleri belli oldu! Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Kayserispor-Fenerbahçe

Süper Lig şampiyonunu belirleyecek son hafta maçları olan Göztepe- Beşiktaş , Galatasaray -Yeni Malatyaspor ve Kayserispor- Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

* Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

* Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

* Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.