VAR hakemleri belli oldu! Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Kayserispor-Fenerbahçe
Süper Lig'in şampiyonu belli edecek son haftda Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor, Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı.
FUTBOL 15.05.2021 - 13:02 15.05.2021 - 13:05 Kartal Bakışı
Süper Lig şampiyonunu belirleyecek son hafta maçları olan Göztepe- Beşiktaş , Galatasaray -Yeni Malatyaspor ve Kayserispor- Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
* Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
* Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
* Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
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