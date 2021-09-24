VAR devreye girdi Kenan'ın golü iptal edildi
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı.
FUTBOL 24.09.2021 - 20:26 24.09.2021 - 20:29 Kartal Bakışı
Sol kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman topu ağlara gönderdi.
Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonda Kenan'ın topu eliyle ağlara gönderdiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
Geride kalan 6 haftada topladığı 14 puanla lider durumda olan Beşiktaş ile 12 puanlı Altay'ın mücadelesini Fırat Aydınus yönetiyor.
VAR'da Volkan Bayarslan, AVAR'da ise Serkan Ok yer alıyor.
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