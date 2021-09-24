VAR devreye girdi Kenan'ın golü iptal edildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı.

FUTBOL 24.09.2021 - 20:26 24.09.2021 - 20:29 Kartal Bakışı
VAR devreye girdi Kenan'ın golü iptal edildi

Sol kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman topu ağlara gönderdi.

Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonda Kenan'ın topu eliyle ağlara gönderdiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu açıklandı

Geride kalan 6 haftada topladığı 14 puanla lider durumda olan Beşiktaş ile 12 puanlı Altay'ın mücadelesini Fırat Aydınus yönetiyor.

VAR'da Volkan Bayarslan, AVAR'da ise Serkan Ok yer alıyor.

#Beşiktaş #Altay #Var
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