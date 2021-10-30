Valentin Rosier'den Hatayspor maçı sonunda itiraf

Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Valentin Rosier, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Rosier, bugün ortaya koydukları futbolun galibiyet için yeterli olmadığını dile getirdi.

Valentin Rosier'in açıklamaları şu şekilde:

"Özellikle ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyduk ve basit top kayıpları yaptık. Yeteri kadar agresif değildik. Bu akşam ortaya koyduğumuz oyun galibiyet için yeterli değildi. Biz Beşiktaş'ız. Savaşmalı ve bunun altından kalkmalıyız."

"Bunu düzeltecek olan bizleriz. Önümüzde Trabzonspor maçı var ve bütün konsantrasyonumuzla o maça hazırlanacağız." (FANATİK)