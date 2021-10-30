Valentin Rosier'den Hatayspor maçı sonunda itiraf

Beşiktaş'ın Fransız sağ bek oyuncusu Rosier, 1-0 kaybedilen Hatayspor maçı sonrasında oyunlarının galibiyet için yeterli olmadığı itirafında bulundu.

FUTBOL 30.10.2021 - 18:40 30.10.2021 - 18:43 Kartal Bakışı
Valentin Rosier'den Hatayspor maçı sonunda itiraf

Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Valentin Rosier, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Rosier, bugün ortaya koydukları futbolun galibiyet için yeterli olmadığını dile getirdi.

Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a ofsayt tepkisi

Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a ofsayt tepkisi

Valentin Rosier'in açıklamaları şu şekilde:

"Özellikle ilk yarıda çok kötü bir oyun ortaya koyduk ve basit top kayıpları yaptık. Yeteri kadar agresif değildik. Bu akşam ortaya koyduğumuz oyun galibiyet için yeterli değildi. Biz Beşiktaş'ız. Savaşmalı ve bunun altından kalkmalıyız."

"Bunu düzeltecek olan bizleriz. Önümüzde Trabzonspor maçı var ve bütün konsantrasyonumuzla o maça hazırlanacağız." (FANATİK)

#rosier #Beşiktaş #hatayspor
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası