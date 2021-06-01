Valentin Rosier transferinde son durum

Beşiktaş'ta geçen sezon dikkat çeken futbolculardan olan Valentin Rosier için transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.

GÜNDEM 01.06.2021 - 15:37 01.06.2021 - 15:40 Kartal Bakışı
Valentin Rosier transferinde son durum
Rachid Ghezzal için Leicester City'e sürpriz teklif

Rachid Ghezzal için Leicester City'e sürpriz teklif

Sporting'den kiralanan Fransız sağ bek, takımla kısa sürede yakaladığı uyumu sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde sürdürmüştü.

Sözleşmesinde satın alma maddesi bulunmayan yetenekli oyuncuyu da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, 5 milyon Euro’luk talepte bulunan Yeşil-Beyazlı kulübe son olarak 3 milyon Euro önerdi. 

Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Rosier’in Beşiktaş’ta kalmak konusundaki ısrarını bu transferde koz olarak kullanıyor. Kara Kartal’ın yıldız ismin takımda tutulması konusunda da gerekirse yeni formül arayışında bulunacağı kaydedildi. (FANATİK)

#Beşiktaş #rosier #Transfer
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası