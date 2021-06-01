Valentin Rosier transferinde son durum
Beşiktaş'ta geçen sezon dikkat çeken futbolculardan olan Valentin Rosier için transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.
GÜNDEM 01.06.2021 - 15:37 01.06.2021 - 15:40 Kartal Bakışı
Sporting'den kiralanan Fransız sağ bek, takımla kısa sürede yakaladığı uyumu sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde sürdürmüştü.
Sözleşmesinde satın alma maddesi bulunmayan yetenekli oyuncuyu da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, 5 milyon Euro’luk talepte bulunan Yeşil-Beyazlı kulübe son olarak 3 milyon Euro önerdi.
Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Rosier’in Beşiktaş’ta kalmak konusundaki ısrarını bu transferde koz olarak kullanıyor. Kara Kartal’ın yıldız ismin takımda tutulması konusunda da gerekirse yeni formül arayışında bulunacağı kaydedildi. (FANATİK)
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P