Valentin Rosier ile anlaşma tamam! Sporting'in cevabı bekleniyor

Beşiktaş şampiyonlukta önemli katkısı olan Fransız sağ bek Valentin Rosier'i tekrar kadrosuna dahil edebilmek için çalışmalarına hız verdi.

GÜNDEM 11.06.2021 - 09:59 11.06.2021 - 10:05 Kartal Bakışı
Valentin Rosier ile anlaşma tamam! Sporting'in cevabı bekleniyor

Beşiktaş bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı.

Siyah-Beyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı Valentin Rosier'de aşama kaydetti.

Portekiz ekibi Sporting ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

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Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen Kartal, Rosier'i ise ikna etti.

Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon Euro'ya çıkarılacak ve Roiser ile 3 yıllık kontrat yapılacak. (SABAH)

#rosier #Beşiktaş #Transfer
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