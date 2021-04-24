Valentin Rosier cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş'a bir kötü haber de Valentin Rosier'den geldi. Sınırda olan Fransız sağ bek, 37. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlı ekibin en önemli isimleri arasında yer alan yıldız sağ bek, Siyah Beyazlı ekibin 38. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.