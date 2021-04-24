Valentin Rosier cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
FUTBOL 24.04.2021 - 21:21 24.04.2021 - 21:21 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş'a bir kötü haber de Valentin Rosier'den geldi. Sınırda olan Fransız sağ bek, 37. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlı ekibin en önemli isimleri arasında yer alan yıldız sağ bek, Siyah Beyazlı ekibin 38. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P