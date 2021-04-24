Valentin Rosier cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

FUTBOL 24.04.2021 - 21:21 24.04.2021 - 21:21 Kartal Bakışı
Valentin Rosier cezalı duruma düştü
Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş'a bir kötü haber de Valentin Rosier'den geldi. Sınırda olan Fransız sağ bek, 37. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlı ekibin en önemli isimleri arasında yer alan yıldız sağ bek, Siyah Beyazlı ekibin 38. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

#rosier #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.