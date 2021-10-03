Valentin Rosier 2021'in en iyisi

Kartal'ın süper sağ beki Valentin Rosier, bu sezon ligdeki ikinci asistini yaptı. İlk gol pasını 3-0 kazanılan Çaykur Rize karşılaşmasında yapan 25 yaşındaki Fransız futbolcu, dün akşam Güven Yalçın'ın muhteşem golünde ortayı açan isimdi. Rosier, sağdan yaptığı ortayla takımının öne geçmesinde rol oynadı.

Fransız futbolcu, 2021 yılında ise 6. asistine ulaştı ve 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.