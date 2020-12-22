Valentin Rosier 11'e dönüyor
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takıma geri dönüyor.
FUTBOL 22.12.2020 - 11:04 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Kara Kartal’ın Fransız sağ beki Velentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüş ve Erzurumspor maçında görev yapamamıştı. Cezasını tamamlayan tecrübeli futbolcu, perşembe günü Ankaragücü’yle deplasmanda oynanacak mücadelede görev bölgesine geri dönecek.
Kaynak: Fanatik
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