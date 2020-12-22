Valentin Rosier 11'e dönüyor

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takıma geri dönüyor.

FUTBOL 22.12.2020 - 11:04 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Valentin Rosier 11'e dönüyor
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Kara Kartal’ın Fransız sağ beki Velentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüş ve Erzurumspor maçında görev yapamamıştı. Cezasını tamamlayan tecrübeli futbolcu, perşembe günü Ankaragücü’yle deplasmanda oynanacak mücadelede görev bölgesine geri dönecek. 

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #Valentin Rosier
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