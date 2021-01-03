Uzun süredir orayı görmedik

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 03.01.2021 - 18:52 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Uzun süredir orayı görmedik
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Liderlik önemli. Uzun süredir orayı görmedik. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maçın ve bundan sonraki maçların bizim için farkı yok, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Liderlik tabii ki önemli ama önce kazanmamız gerekiyor.

Kayserispor bence iyi oynuyor, şanssız maçlar oynadılar, kazanabilirlerdi. İyi bir kadroları var, ligin devamında bunu göstereceklerdir.

Bu dönemde eksikler üzerinden maçı değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her takımın eksikleri var çünkü. Biz iyi hazırlandık, iyi konsantre olduk.

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Kayserispor
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.