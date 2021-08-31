Utku Yuvakuran Karagümrük'e kiralandı
Mert Günok transferi ile 3. kaleci konumuna düşen Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'e kiralandı.
FUTBOL 31.08.2021 - 19:07 31.08.2021 - 19:09 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Vavacars Fatih Karagümrük'e kiralandığı belirtilerek, "Utku Yuvakuran'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
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