Urugay'dan Beşiktaş kulübüne ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Güney Amerika’nın önde gelen ekiplerinden olan Penarol Kulübü’nün Başkanı Ignacio Ruglio’yu BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ağırladı.

Ahmet Nur Çebi, Avrupa’nın köklü kulüplerinden Real Madrid ve Barcelona’yı da ziyaret eden Penarol Kulübü’nün Başkanı Ignacio Ruglio ile iki kulüp arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği projeleri gerçekleştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Ruglio’ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.