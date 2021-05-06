Ünlülerden "20 Years Challenge" paylaşımları! 20'li yaş challenge nedir?

Sosyal medyanın popülaritesini artk milyarlar ifade etmeye başladık. Dolayısıyla sosyal medyada başlayan bir furya bir anda tüm dünyayı etkisi altına alabiliyor. Son günlerin trendi de 20 Years Challange akımı! Peki 20 Years Challange akımı nedir? İnsanlar neden 20'li yaşlarını paylaşıyor? 20 Years Challange nereden başladı?

Sosyal medyada viral olan 20 years challenge akımında, televizyon, müzik, spor, sanat camiasından insanlar gençlik yıllarına ait fotoğraf karelerini paylaşıyor. #20liyaslarchallenge #20yearschallenge #20yearsold #20yaş gibi hashtaglerle paylaşılan resimler zincirleme bir akım oluşturdu.

20'li yaş meydan okuması olarak Türkçe ifade edilen bu akım instagram ve twitter'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına siyasetçiler bile dahil oldu.

Challenge ingilizce bir kelime ve anlamı meydan okuma... Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar bir meydan okuma başlatıyor ve bunların bir bölümü adeta bir virüs gibi yayılıyor ve viral hale geliyor.

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