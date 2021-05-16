Ünlü isimlerden Şampiyon Beşiktaş mesajları

Beşiktaşlı ünlü isimler şampiyonluk sonrasında sevinçlerini hayranları ile paylaştılar. İşte o paylaşımlar...

GÜNDEM 16.05.2021 - 14:12 16.05.2021 - 14:20 Kartal Bakışı
Ünlü isimlerden Şampiyon Beşiktaş mesajları

Büyük heyecanın yaşandığı gecede ünlü isimler takımlarının kupa sevincine ortak oldu. İşte Beşiktaşlı ünlüler ve paylaşımları...

AYNUR AYDIN 

Biz şampiyon olduk!

HAKAN ALTUN 

Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.

ARAS BULUT İYNEMLİ

Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU 

Bir tebriğinizi alırım.

DEMET AKALIN 

Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk.

GÖKHAN TEPE 

Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...

Ahmet Nur Çebi: Bu bir başlangıç

Ahmet Nur Çebi: Bu bir başlangıç

HÜLYA AVŞAR 

Şampiyon Beşiktaş! Şampiyon belli ikinci kim

SERKAN ÇAYOĞLU 

Şampiyon...

YILMAZ ERDOĞAN 

Şampiyon.

(HÜRRİYET)

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